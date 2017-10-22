В Новороссийске откроют выставку «Я видел это» фотографа Игоря Гаврилова

Экспозицию представят 23 октября в рамках Международного фестиваля фотографии PhotoVisa.

Торжественное открытие состоится в выставочном зале Новороссийского исторического музея-заповедника. Экспозиция «Я видел это. Фотография Игоря Гаврилова 1970 — 2000-х годов» отражает точные приметы перемен, происходивших в жизни страны в течение трех десятилетий, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе фестиваля.

Игорь Гаврилов признан классиком отечественной журнальной фотографии. Работая в отечественных и зарубежных новостных изданиях, он побывал в разных точках мира. Фотограф освещал как повседневную жизнь, так и катастрофические, переломные моменты в истории России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», официальное открытие фестиваля PhotoVisa прошло 20 октября в музее имени Ф. А. Коваленко.

С полной афишей Международного фестиваля фотографии PhotoVisa можно ознакомиться здесь.

Фоторепортаж с открытия фестиваля PhotoVisa в Краснодаре смотрите здесь.

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