В Новороссийске открылась выставка «Давайте знакомиться…»

Выставка работ члена Союза художников России Юлии Громовой начала работу в арт-галерее «Prima-Юг».

Юлия Громова недавно переехала в Новороссийск с Дальнего Востока и впервые показывает свои работы в городе-герое. Художница — стипендиат министерства культуры Хабаровского края, обладательница дипломов и грамот. Участвовала в более чем 50 выставках в России и за рубежом.

По словам директора хабаровской картинной галереи имени Федотова Татьяны Давыдовой, работы Громовой — это молодость и дерзость. Ее выставки сразу обрели зрителя. Художница не боится экспериментировать, создает свою реальность, собственное пространство. При этом она сумела оставить нетронутой самую суть живописи — смысл, правдивость и тепло утопических идей.

На выставке посетители увидят пейзажи, натюрморты, работы на гражданскую тематику, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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