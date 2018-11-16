В Новороссийске открылась выставка «Дни архитектуры»

Экспозицию архитектурных проектов развернули 15 ноября в Новороссийском историческом музее-заповеднике.

Посетителям представили IV передвижную выставку работ победителей открытого смотра-конкурса 2018 года на лучшее архитектурное произведение. Здесь показаны практически все формы архитектурного искусства: и городская среда, и жилые и социально-культурные комплексы, и объекты наследия.

На площадке выставки каждое воскресенье будут проходить мастер-классы ведущих архитекторов, творческие встречи с молодежью, занятой в архитектурной сфере.

Выставка продлится до 6 декабря, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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