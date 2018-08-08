В Новороссийске открылась выставка, посвященная развитию мировой медицины

Экспозицию разместили в историческом музее-заповеднике.
В основу выставки легла частная коллекция главного врача новороссийского онкодиспансера Михаила Леонова, который собирал редкие предметы с четвертого класса.
«Мы предлагаем познакомиться со страницами истории аптекарского дела в Новороссийске. Эта часть охватывает хронологические рамки с конца XIX столетия до сегодняшнего дня», — сказала старший научный сотрудник новороссийского исторического музея-заповедника Ирина Хохлова.
Также на выставке представлены сведения о людях, строивших медицину на берегу Цемесской бухты, — например, первом онкологе Новороссийска и первом враче-химиотерапевте. Увидеть выставку в музее-заповеднике можно будет до конца года.
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