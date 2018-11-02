В Новороссийске открыли четвертую очередь набережной

Теперь можно пешком дойти из центра до «Малой земли». В городе-герое проложили новый участок набережной.

Его официально открыли 2 ноября. Он носит имя адмирала Серебрякова. Жителей и гостей курорта встречали живые статуи. Духовой оркестр играл всеми любимые классические произведения. Под барабанную дробь наградили тех, кто внес значительный вклад в строительство и благоустройство новой прогулочной зоны.

«Сегодня это прекрасная набережная. Качественно сделали работу подрядчики. Хочу выразить слова благодарности всем, кто участвовал в этом проекте. И в том числе жителям. Мы всегда у них просили прощение за неудобства, которые были созданы во время строительства», — сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Новую набережную строили чуть больше семи лет. Протяженность участка почти километр. На пешеходной зоне установили 100 фонарей и скамейки. Также высадили аллею из сосен. Теперь общая длина набережной Серебрякова составляет почти 5 км.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник