В Новороссийске открыли капсулу времени

Послания, которые находились в капсуле, передали в Новороссийский музей-заповедник для подготовки экспозиции.

Право открыть капсулу предоставили Владимиру Козловскому, который был капитаном объединения «Шхуна ровесников» в конце 60-х годов. Ему помогал бывший секретарь организации треста «Морстрой» Виктор Новик.

Все материалы оказались в сохранности. В первой из 14 коробок находились фотографии и записи с голосом диктора Советского Союза Юрия Левитана.

Козловский и Новик отметили, что сама капсула и ее содержимое находятся в первозданном состоянии. Для этого была использована специальная технология: все послания поместили в коробки и только потом в капсулу, туда же положили влагопоглощающий гель. Бронзовую капсулу в металлическом ящике залили эпоксидной смолой, а сам ящик замуровали в бетонный массив.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что сейчас готовят новую капсулу времени. Уже поступили тысячи писем, десятки видеообращении, в том числе и от космонавтов, находящихся на орбитальной станции. Идет работа над документальным фильмом.

Экспозицию с посланиями потомкам можно будет посмотреть в музее до 25 сентября, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Цемесской бухте Новороссийска 13 сентября подняли капсулу времени. Ее полвека назад оставили участники объединения «Шхуна ровесников».

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