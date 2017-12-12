В Новороссийске открыли отреставрированный памятник штурмовику Ил-2

Знаменитый самолет времен Великой Отечественной войны снова занял почетное место на Малой Земле. Официальное открытие прошло 12 декабря.

Над ним пять месяцев трудились реставраторы. Они поработали над обшивкой штурмовика, отремонтировали шасси, навесы и винт, а также укрепили хвостовую часть фюзеляжа. Многие детали нашли на военных заводах. Специалисты старались отыскать запчасти, которые бы полностью соответствовали модели самолета и году выпуска.

Ил-2 во время Великой Отечественной войны конструкторы называли летающими танками из-за их брони. Этот самолет был сбит вражескими истребителями в небе над Новороссийском и упал в море 19 апреля 1943 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ремонт советского штурмовика проводился на авиационном заводе «Авиакор» в Самаре. На реконструкцию Ил-2 отправляли по частям. На постамент памятник штурмовику Ил-2 вернули в ноябре.

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