В Новороссийске открыли памятный знак тральщику «Груз»

В начале Великой Отечественной войны он участвовал в защите морских коммуникаций, обороне Одессы и Севастополя.

«На таких раритетах, как этот памятный знак, воспитывается у молодого поколения гордость и уважение к истории своей страны. Сегодня в Новороссийске 160 памятников военной истории. Мы ухаживаем за ними, хотим сохранить для наших детей и внуков. В этом залог силы государства», — сказал глава Новороссийска игорь Дяченко.

В февраля 1943 года тральщик прибыл к Новороссийску из Геленджика с 500 бойцами и боеприпасами. В районе Мысхако «Груз» подвергся атаке немецкого торпедного катера и затонул. Его фрагменты разбросаны на большой площади морского дна.

Предметы с корабля неоднократно находили, их можно увидеть в музее-заповеднике и на выставке под открытым небом на Малой земле. Пушку с тральщика «Груз» пытались поднять еще в прошлом году, но сделать это удалось только нынешним летом, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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