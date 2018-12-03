В Новороссийске открыли теннисный центр и комплекс для стрельбы из лука

В церемонии открытия комплексов приняли участие вице-губернатор региона Анатолий Вороновский, генеральный директор КТК Николай Горбань и глава города Игорь Дяченко.

Два крупных спортивных объекта расположены в Южном районе города. Строительство объектов вели с конца декабря 2017 года. Возвести одновременно два спорткомплекса удалось благодаря социальному партнеру города — Каспийскому Трубопроводному Консорциуму. На выполнение всех работ, включая проектирование, компания направила более 51 млн рублей.

Все системы жизнеобеспечения спортивных объектов прошли проверку, также благоустроили прилегающую территорию. В результате спортсмены Новороссийска получили два открытых и два закрытых теннисных корта. На территории центра одновременно смогут заниматься до 30 человек, всего в день — до 125 спортсменов.

Комплекс для стрельбы из лука возвели для воспитанников спортшколы «Победа». В этом виде спорта подготовку проходят 214 спортсменов. Воспитанники спортшколы традиционно становятся призерами и победителями чемпионатов и первенств Краснодарского края, входят в состав сборной региона.

«Реализация этого проекта — знаковое событие для горожан. Новые спортивные объекты будут способствовать дальнейшему развитию физической культуры и спорта в Новороссийске, помогут готовить ребят для всероссийских и международных соревнований», — отметил Анатолий Вороновский.

Заместитель руководителя края поблагодарил руководство Каспийского трубопроводного консорциума за помощь, которую компания оказывает региону. Он также добавил, что объект был построен за короткий период.

Глава города Игорь Дяченко сказал, что для Новороссийска спорткомплекс, который сочетает в себе сразу два направления — стрельбу из лука и теннис, один из самых важных и ожидаемых спортивных объектов этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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