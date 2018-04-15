В Новороссийске открылись армейские игры «Десантный взвод — 2018»

Военные соревнования десантников стартовали 15 апреля на Раевском полигоне.

Хозяев площадки, участников соревнований и гостей от имени мэра Новоросийска поприветствовал замглавы города Александр Гавриков.

Состоялось торжественное поднятие флагов, продемонстрировали рукопашный бой, условный захват объекта противника, выезды на боевых машинах. На сцене выступила группа «Синева» и творческие коллективы Новороссийска.

Работала выставка оружия под открытым небом, была организована продажа военных сувениров. Сопровождал открытие военный оркестр.

Соревнования продлятся десять дней. Они будут состоять из нескольких этапов. Участникам конкурса предстоит высадиться на незнакомую площадку и совершить марш-бросок на 10 км, провести гонки на боевых машинах БМД-2, принять участие в горной эстафете с использованием стрелкового оружия и гранатометов, а также совершить индивидуальный парашютный прыжок на точность, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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