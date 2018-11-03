В Новороссийске открылся фестиваль «ХамсаФест». Фото

Первый день праздника, посвященного черноморской рыбе, стартовал 3 ноября на Набережной Адмирала Серебрякова в районе Морского вокзала.

Об этом сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко на своей странице во «ВКонтакте».

«Фестивалем мы официально даем старт хамсовой путине. Идея организовать такой праздник родилась у нашего предпринимателя Юрия Атанова и получила поддержку на всех уровнях», — рассказал глава города.

По словам Дяченко, пропаганда рыбного промысла — перспективное направление развития экономики региона.

«Как любой приморский город, Новороссийск является городом моряков и рыбаков. По традиции у нас осенью, когда начинается путина, повсюду продается хамса, она становится главным блюдом на столах новороссийцев. Горожане гордятся этим и любят в этот период приглашать гостей на обед или ужин», — отметил мэр.

На «ХамсаФест» работают главная сцена, ресторанный дворик, «Рыбацкая деревня», универсальная ярмарка, зона мастер-классов, детская и спортивная площадки. Гости фестиваля могут принять участие в гастрономических конкурсах по приготовлению хамсы, играх и народных гуляниях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на фестивале хамсы выступит группа «Ногу свело». «ХамсаФест» продолжится 4 ноября.

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

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