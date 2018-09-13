В Новороссийске отметят 45-летие присвоения почетного звания «Город-герой»

В этом году муниципалитет отмечает 180-летие со дня основания Новороссийска и 45-летие присвоения звания «Город-герой».

Во время Великой Отечественной войны большая часть города была захвачена немецко-фашистскими войсками. В феврале 1943 года в Новороссийске высадился десант моряков — 274 советских солдата захватили Малую землю и удерживали ее 225 дней, до полного освобождения города. Новороссийск полностью освободили 16 сентября.

За выдающийся героизм жителей при защите Северного Кавказа Новороссийску 14 сентября 1973 года было присвоено почетное звание «Город-герой».

В рамках памятных мероприятий 13 сентября на старом кладбище «Кабахаха» состоялся торжественный ритуал перезахоронения останков воинов, найденных силами поисковых отрядов в 2018 году. В мероприятии принял участие глава Новороссийска Игорь Дяченко.

«Прах наших защитников, хотя и спустя много лет, должен быть предан земле, с воинскими почестями, по всем христианским традициям. Вечная память защитникам Отечества. Мы помним, мы никогда не должны забывать о тех, кто ценой своей жизни отвоевал мир на нашей земле», — сказал руководитель муниципалитета.

Кроме того, в городе организована выставка «Мы идем снова там, где гремела война» и встреча ветеранов войны и труда с молодежью. На Октябрьской площади города прошел Час Памяти узников фашизма, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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