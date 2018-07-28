В Новороссийске отметят день Военно-морского флота России

Эта дата отмечается 29 июля.
Начнется все с возложения венков и цветов к памятнику основателям города на Форумной площади. Потом пройдет торжественный митинг. О начале морского парада известят три артиллерийских залпа, которые донесутся с крейсера-музея «Михаил Кутузов». Парадный строй будет представлен шестью кораблями.
Затем в Цемесской бухте пройдет военно-спортивный праздник. Зрителям покажут имитацию морского боя и освобождение судна, захваченного диверсантами. Подразделения морской пехоты высадят десант, проведут встречный бой и захватят участок побережья.
В торжествах задействуют 20 кораблей и судов, десять боевых машин, а также более тысячи военнослужащих. Вечером небо над Новороссийском раскрасит фейерверк.
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