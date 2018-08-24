В Новороссийске отремонтируют Городской театр

Сейчас руководство театра ищет подрядчика, который будет выполнять работы.

На сайте госзакупок опубликовли аукцион на проведение ремонтных работ в Гортеатре. Здесь требуется замена полов и потолков, облицовка стен. Заказчик рассмотрит заявки потенциальных исполнителей 13 сентября.

Начальная максимальная цена контракта составляет 3 млн рублей. Средства на реконструкцию здания выделят из местного бюджета.

Начать работы планируют 8 января 2019 года, а закончить — 28 февраля 2019 года, пишет «Наша газета Новороссийск».

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