В Новороссийске отремонтируют мост через реку Цемес

Проект одобрили эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы России.

Специалисты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов. Выдали положительное заключение.

В проекте предусмотрели капитальный ремонт моста, в том числе переустройство сети водопровода, контактной сети троллейбуса, замену конструктивных элементов мостового сооружения, дорожной одежды на подходах к мосту, устройство подпорных стен, направляющих сооружений русла реки, дождевой канализации и локальных очистных сооружений.

На мосту обустроят тротуары шириной 1,5 и 2 м, укрепят обочину, установят ограждение и средства технического регулирования дорожного движения.

Работы проведут за счет средств, предусмотренных государственной подпрограммой «Автомобильные дороги» и федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России», сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Мост через реку Цемес, построенный в 1964 году в Приморском районе, является технологической частью автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь.

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