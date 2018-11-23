В Новороссийске пенсионеры пробыли неделю запертыми в собственной квартире

Их освободили сотрудники МЧС.
В службу спасения Новороссийска 23 ноября позвонила пенсионерка и сообщила, что заперта в квартире пятиэтажки на улице Октябрьской уже неделю.
Как сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров, в 14:55 на место прибыли сотрудники МЧС и один автомобиль с оборудованием. В 15:03 входную дверь открыли.
Неделю назад пара пенсионеров вернулись домой и закрыла входную дверь на ключ, а после потеряла его. В течение семи дней они питались продуктами, которые были дома.
Медицинская помощь пожилым людям не потребовалась, пишет «Наша газета Новороссийск».
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