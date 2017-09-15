В Новороссийске перезахоронили погибших воинов Великой Отечественной войны

С начала года поисковикам удалось найти останки еще 29 человек.

Ежегодно на кладбище Кабахаха проходит ритуал перезахоронения тех, кто защитил Новороссийск от немецко-фашистских захватчиков.

«Мы будем продолжать и поддерживать поисковые работы, чтобы восстановить имена неизвестных героев», — подчеркнул глава города Игорь Дяченко.

Сотрудники исторического музея продолжают формировать электронную базу данных о погибших защитниках города-героя. Их имена хранят мемориальные комплексы, памятники и обелиски в каждом внутригородском районе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

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