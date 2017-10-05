В Новороссийске планируют провести первый фестиваль хамсы

В городе-герое установили единственный в мире памятник рыбе-спасительнице. Постамент расположен в районе Рыбзавода.

Полутораметровая конструкция представляет собой стайку серебристой хамсы. На гранитном камне — слова благодарности от горожан. В годы Великой Отечественной войны эта рыба спасла от голода тысячи людей.

«Ее можно готовить всевозможными способами: солить и мариновать, делать шкару, котлеты. Эта маленькая рыбка сделала большое дело для нашего города», — рассказала жительница Новороссийска Елена Сотникова.

Памятник изготовил местный скульптор Александр Суворов. Теперь новороссийцы готовятся к путине и с нетерпением ждут еще одного праздника. В городе планируют провести первый фестиваль хамсы, который может стать ежегодным.

Памятники обитателям морских глубин есть и в других городах Кубани. Например, в центре Адлера красуется бронзовая гамбузия. Маленькую рыбку завезли в водоемы курорта в 1950-х годах с целью избавить город от малярийных комаров.

В Керчи скульпторы изготовили рыболовецкую сеть — это символ города-героя. Увековечили морские дары и в Калининградской области. В небольшом городке Мамоново установлен памятник балтийским шпротам. Местные жители верят, что бронзовые шпроты способны исполнять желания. Скульптура Царь-рыбы установлена в Красноярске над одной из популярных смотровых площадок.

Памятники рыбе

Сочи — памятник гамбузии

Керчь — рыболовецкая сеть

Калининградская область — памятник балтийским шпротам

Красноярск — памятник Царь-рыбе

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