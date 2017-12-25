В Новороссийске по итогам года наградили 30 лучших сотрудников ЖКХ

На церемонию в мэрию города пригласили сотрудников спецавтохозяйства администрации города, центра озеленения и благоустройства, дорожной службы, благоустройства и санитарной очистки, горсовета, управляющих компаний.

«Город — это огромное хозяйство, которое требует к себе постоянного и пристального внимания. Поэтому все те, которые трудятся, чтобы создать Новороссийску имидж самого чистого и благоустроенного города, заслуживают самых добрых слов», — отметил первый заместитель главы города Виктор Цыбань.

Работников ЖКХ поблагодарили председатель городской думы Новороссийска Александр Шаталов и заместитель главы города, курирующий отрасль ЖКХ, Александр Служалый, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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