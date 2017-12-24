В Новороссийске по набережной пробежали 80 Дедов Морозов

Традиционный забег прошел в городе-герое 24 декабря.
Деды Морозы и Снегурочки собрались у памятника отцам-основателям. Спортивный праздник стартовал на набережной в 11:00. После новогодней переклички сказочные герои побежали к финишу.
Самому юному Морозу оказалось всего 7 лет, самому опытному — 39 лет.
Участники забега боролись за призы — новогодние ели. Их получили трое первых Морозов-финалистов, Дед Мороз в самом оригинальном костюме и Снегурочка, которая пересекла финиш первой.
После забега Деды Морозы и Снегурочки провели фотосессию, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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