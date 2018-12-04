В Новороссийске подвели итоги благотворительной работы

Детский теннисный центр и комплекс для занятий стрельбой из лука открыли в Новороссийске. Проект воплотила в жизнь администрация города-героя при поддержке «Каспийского трубопроводного консорциума».

Крупный международный синдикат — один из крупнейших транспортеров нефти месторождения Тенгиз. Как отметил глава города Игорь Дяченко на подведении итогов благотворительной работы компании, за 20-летнее партнерство совокупный размер помощи Новороссийску приближается к миллиарду. Только в 2018 году было выделено больше 222 млн рублей.

«Те добрые дела, которые делает эта компания, это не пополнение бюджета, это направленность на жизнедеятельность, на обеспечение комфорта людей в первую очередь. Это медицинское оборудование, это транспорт, это ремонты дворцов культуры и спортивных комплексов», — сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Президент компании «Каспийский трубопроводный консорциум» также отметил эффективность совместной работы с главой города и заверил, что в следующем году объемы поддержки уменьшены не будут.

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