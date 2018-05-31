В Новороссийске подвели итоги краевого конкурса на лучшее преподавание шахмат

Первое место заняла новороссийская школа № 26. Победителям вручили денежные премии, ценные призы, комплекты шахмат и методические пособия.

«Новороссийская федерация шахмат в Краснодарском крае — сегодня лучшая. Это подтверждают и тренеры, и сами результаты», — сказал президент Федерации шахмат Краснодарского края Владимир Сметана.

Проект «Шахматы в школах» на Кубани реализуется с ноября 2016 года. Поддерживает его краевое министерство образования и региональная федерация шахмат. С учениками занимаются педагоги во внеурочное время. Учителя заметили, что школьники стали лучше усваивать и другие предметы.

«Пока данный проект реализуется в начальной школе. Но мы думаем, что проект будет осуществлен во всей школе», — рассказала начальник управления министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Мясищева.

Проект реализуют во всех районах края. Он охватывает 270 школ.

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