В Новороссийске покажут документальный фильм «День войны»

Уникальные кадры описывают события 13 июня 1942 года.

Первый кинопоказ уже прошел. Впереди — другие сеансы. Они пройдут во всех общественных филиалах Музея Победы до 27 августа.

«Очень надеемся, что он заинтересует жителей нашего города, гости придут посмотреть», — сказала директор Новороссийского исторического музея-заповедника Лариса Колбасина.

Бесплатные сеансы приурочены к 75-й годовщине победы в Курской битве. Киноленту «День войны» собирали как мозаику. Есть кадры из Севастополя, Москвы, Ленинграда. Одновременно 160 человек на протяжении всей линии фронта — от Баренцева до Черного моря, а также в тылу, снимали, как протекал 356-й день войны.

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