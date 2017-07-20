В Новороссийске полицейские помогают водителям, застрявшим из-за ливня на дорогах

Сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта в ручном режиме.

Из-за большого скопления воды на дорогах в Восточном районе города образуются заторы. Затруднен проезд на Сухумском шоссе. Полицейские совместно с другими оперативными службами помогают водителям, чьи машины получили технические неисправности из-за непогоды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным синоптиков, ливень продолжится в городе до конца дня, возможны шквалистые усиления ветра.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 20 июля ввел в городе режим повышенной готовности. Развернут городской оперативный штаб и штабы во внутригородских районах. Проводится мониторинг и оповещение граждан. Под контроль взяты социальные объекты и ресурсоснабжающие, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Горожан просят не выходить из дома без необходимости, воздержаться от поездок на личном транспорте, не оставлять автомобили в низинной местности, подверженной подтоплению.

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