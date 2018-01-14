В Новороссийске порывом ветра с балкона сдуло мужчину

В социальных сетях сообщили о том, что вечером 12 января из-за сильного ветра с балкона одного из домов в Новороссийске упал местный житель.

По данным очевидцев, это произошло в пятиэтажке на улице Героев Десантников недалеко от памятника штурмовику ИЛ-2.

На место происшествия выехала бригада скорой помощи.

Мужчина остался жив, его госпитализировали в городскую больницу №1 с многочисленными травмами и сотрясением головного мозга, сообщает «Наша газета — Новороссийск».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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