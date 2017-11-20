В Новороссийске посадили членов этнической преступной группы

Они специализировались на вымогательстве и других преступлениях.

В отношении подозреваемых Шапи Абдуллаева и Марселя Агаселимова возбудили уголовные дела по статьям «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В начале ноября Приморский районный суд Новороссийска признал фигурантов виновными. Им назначили наказание в виде лишения свободы: Агаселимову сроком четыре года и два месяца, Абдуллаеву — четыре года с отбыванием в колонии общего режима.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в июле при получении части вымогаемых у местного жителя денег задержали лидера и трех членов преступной группы: Марселя Агаселимова, Шапи Абдуллаева, Ильяса Ибрагимова и Байрамбека Гамзатова. Во время досмотра автомобиля «Лада» обнаружили и изъяли пять патронов калибра 7,62 мм, а также предметы и документы, свидетельствующие об их причастности к преступной деятельности.

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