В Новороссийске после ДТП перевернулся автомобиль с младенцем

Авария произошла ночью 1 июля в районе поста ДПС в селе Владимировка.

Видеозапись с места ДТП выложили в социальные сети очевидцы. На записи видно, как легковушка с одной полосы поворачивает через двойную сплошную. В этот момент по встречной едет другая легковушка, она цепляет бампер и переворачивается.

По словам очевидцев, в перевернувшейся машине находился трехмесячный ребенок, однако он не пострадал — он был в автолюльке. Водитель и пассажир получили травмы.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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