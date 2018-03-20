В Новороссийске после лобового ДТП людей из машины доставали спасатели

Авария произошла 20 марта около 11:00 на Сухумском шоссе в районе завода «Пролетарий».

Фотографии и видеозаписи с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы. По их словам, две машины столкнулись в лобовую — Toyota Rav4 и «Приора». Сразу после удара, очевидцы попытались открыть покореженный автомобиль своими силами и помощь выбраться пострадавшим. На записи видно, как мужчины со всей силы пытаются выломать дверь. Вскоре на место происшествия приехали медики и спасатели.

Очевидцы утверждают, что за рулем «Приоры» находился водитель из Геленджика. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает gorod-novoross.ru.

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