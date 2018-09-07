В Новороссийске после ночного ливня проверят ливневки и русла рек

Такое поручение 7 сентября на совещании дал мэр Игорь Дяченко.

«На территории Новороссийска введен режим повышенной готовности. Основная дождевая нагрузка пришлась на Центральный и Южный районы, где в ночь на 7 сентября выпало 42 мм осадков», — написал в своем аккаунте в Twitter Дяченко.

Мэр дал поручение руководителям ответственных служб, главам районов совместно с управляющими компаниями провести повторное обследование ливневых коллекторов, русел рек и селеопасных балок.

«Неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории города и в ближайшие сутки. Жителей города призываю следить за сообщениями средств массовой информации. Берегите себя и своих близких», — добавил глава города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей края предупредили о возможных ливнях, шторме и сильном ветре 6-8 сентября.

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