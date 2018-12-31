Спортивное мероприятие состоится 1 января. Эстафета стартует в 10:00.

В забеге «Трезвый я — трезвая Россия!» планируют принять участие около 100 горожан. Организаторы приглашают всех желающих присоединится к мероприятию.

«Мы докажем, что русские люди — не пьяницы, а сильные волей и духом люди, которые могут провести праздник весело и трезво, и на утро после праздника легко совершить пробежку и заняться физической культурой!» — отметили организаторы.

Сбор спортсменов назначен у памятника Отцам-основателям. Маршрут пройдет по Набережной адмирала Серебрякова до городского пляжа, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник