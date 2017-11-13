В Новороссийске построят три школы и две новые пристройки

Об этом рассказал мэр города Игорь Дяченко.

«Пристройку на 400 дополнительных мест к школе № 23 в селе Гайдук должны ввести в строй уже к декабрю, а ее открытие запланировано на апрель 2018 года. Новая школа на 1,1 тыс. мест строится в 13-м микрорайоне Новороссийска, сегодня ее готовность — 10%. Завершить это строительство планируется в августе 2018 года. Также около этой школы в будущем планируем построить детский сад», — сообщил Дяченко.

Помимо этого, на подготовительном этапе к строительству находятся пристройка на 400 мест и еще две школы — на 1,1 тыс. и 1,5 тыс. мест. Для одной из школ уже выбран участок, передает «Интерфакс».

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