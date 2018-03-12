В Новороссийске потушили пожар в промзоне

Возгорание, которое произошло 12 марта в районе новороссийского порта, ликвидировали.

О пожаре в промышленной зоне на улице Равельской рядом с заводом «Красный двигатель» сообщили около 17:00. Площадь возгорания составила около 200 кв. м. На месте работали четыре пожарных расчета.

По информации управления гражданской защиты населения Новороссийска, идет заливка тлеющих продуктов горения.

Очевидцы сообщают, что по адресу ранее располагалась перевалочная база серы.

Причина пожара устанавливается. Угрозы для жизни населения нет, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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