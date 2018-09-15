В Новороссийске потушили загоревшийся автосервис

Пожар произошел 15 сентября на улице Кирилловской в Цемдолине.

Сообщение о пожаре поступило 15 сентября в 9:59, в 10:04 на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

Локализовали возгорание в 10:39. В 10:57 пожарные смогли предотвратить распространение открытого горения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Ликвидировали пожар в 11:17. На месте возгорания работали 40 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России — 33 человека и 9 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь возгорания составила 400 кв. м.

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