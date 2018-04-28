В Новороссийске появились Тесный проезд и Золотая улица

Топонимическая комиссия в апреле присвоила названия новым улицам города.

На хуторе Семигорском появились два новых проезда — Мускатный и Азалии, в селе Абрау-Дюрсо — улица Сосновый бор, в Цемдолине — проезды Благополучный, Дружный и Тесный, в станице Раевской — улица Фермерская и Питерский проезд, в СНТ «Мысхако» — улица Хвойная и проезд Кольцевой, в СНТ «Лаванда» — улицы Цветочная, Сосновая, Озерная, Сиреневая и Земляничная, в ТСН «Варшана» — улицы Золотая, Изумрудная, Добрая, Радостная и Вишневая.

Комиссия рассмотрела обращение о присвоении одной из улиц Новороссийска имени генерала армии Василия Маргелова. Как только в одном из новых микрорайонов Новороссийска появятся топонимические вакансии, одному из новых городских объектов присвоят имя военачальника, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.

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