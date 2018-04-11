В Новороссийске появится аллея космонавтов

Администрация города поддержала инициативу руководства планетария имени Юрия Гагарина высадить Аллею Героев космонавтов Кубани.

Деревья высаживают новороссийские школьники. Открытие аллеи и символическое перерезание ленточки состоится в День космонавтики 12 апреля.

Директор планетария Татьяна Малахова рассказала, что планируется высадить на аллее можжевельник и туи. Каждый саженец — именной, на табличках будут указаны имена космонавтов, которые побывали в Новороссийске. Среди них — Анатолий Березовой, Виктор Горбатко, Сергей Трещев.

С 24 по 29 апреля в новороссийском планетарии пройдут лекции от санкт-петербургского планетария. Их проведут ведущие специалисты общества «Знание» и заслуженные работники культуры России, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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