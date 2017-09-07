В Новороссийске появится экспериментальный центр современного искусства

Выставочное пространство «Ангар» откроется 22 сентября

«Почти 1,5 тыс. кв. м отданы владельцами Игорем и Натальей Дорофеевыми под эксперименты в области визуальных и музыкальных искусств. Теперь это самая большая выставочная арт-площадка в Краснодарском крае. И самая молодая. Ей еще предстоит открыть имена, подружиться с коллегами из Краснодара, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и других городов, запустить программы», — написала в Facebook пресс-секретарь арт-центра Анна Пчелина.

В «Ангаре» с 22 сентября по 30 октября пройдет V Новороссийская биеннале изобразительного искусства, в которой примут участие 65 художников.

В дальнейшем в арт-центре планируют принимать театральные коллективы, музыкантов и художников разных направлений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ключевой фигурой на Новороссийская биеннале станет работа краснодарского автора Валерия Пчелина — скульптуру всадника на коне со стальными крыльями.

Всего на участие в V Новороссийской биеннале подали заявки более 200 мастеров искусства из 19 субъектов Российской Федерации и пяти стран: Италии, Турции, Греции, Хорватии и Казахстана. Комиссия отобрала 65 художников и скульпторов.

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