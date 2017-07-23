В Новороссийске предложили построить крытый конноспортивный манеж

Мэр Игорь Дяченко рассказал, что проект планируют реализовать за счет привлеченных средств.

Об этом он рассказал во время соревнований по конкуру, которые проходили в Новороссийске на базе школы «Пегас». Дяченко отметил, что город стремиться развивать конный спорт. Для этого построили конкурное и тренировочное поля, конюшни, подсобные помещения, приобрели 25 лошадей.

«В школе постоянно занимаются более 80 детей. Также работают две спортивно-оздоровительных группы и отделение адаптивной верховой езды для проведения занятий с больными людьми. В «Пегасе» учат сидеть в седле и казачат Новороссийского казачьего кадетского корпуса. Прийти позаниматься может каждый желающий», — сказал Дяченко.

Директор конноспортивной школы Валерий Чирков пояснил, что появление крытого манежа позволит улучшить достижения спортсменов. Занятия в комфортных условиях можно будет проводить круглогодично, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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