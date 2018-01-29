В Новороссийске представят проект «Герои Кубани в летописи Великой Победы»

Презентация пройдет 30 января в детско-юношеском кинотеатре «Нептун».

Проект будет посвящен 75-летию со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.

Зрителям продемонстрируют фильмы и фрагменты из фильмов и телепрограмм патриотической тематики кубанских режиссеров, местных телеканалов. Также организуют библиотечные и музейные выставки экспонатов того времени и личных вещей героев, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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