В Новороссийске при пожаре в автосервисе пострадал человек

Возгорание произошло утром 15 сентября на улице Кирилловской в Цемдолине. Ликвидировали пожар в 11:17.

На месте происшествия работали пожарные и бригады скорой помощи. Сейчас есть информация об одном пострадавшем: он госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

По словам очевидцев, мужчина, менявший масло на одном из стендов в момент возгорания, получил серьезные ожоги.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре поступило 15 сентября в 9:59. Площадь возгорания составила 400 кв. м.

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