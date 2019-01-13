В полицию поступило сообщение о том, что 12 января около 23:35 в районе 10-го километра автодороги Новороссийск — Керченский пролив произошла авария с участием двух автомобилей.

На место прибыли полицейские и сотрудники других экстренных служб.

По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Solaris. В результате ДТП от полученных травм погибла 19-летняя пассажирка автомобиля Kia, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также с места аварии в городскую больницу доставили обоих водителей и трех пассажиров Hyundai. В полиции проводится проверка, устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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