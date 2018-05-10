В Новороссийске произошел пожар в гаражном боксе

Сообщение о возгорании на улице Волгоградской поступило в МЧС 10 мая в 13:32.
На место выехали две единицы техники и восемь человек личного состава. Оказалось, что горит гаражный бокс, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 13:52 огонь локализовали, в 14:24 ликвидировали открытый огонь. В 14:40 объявили о полной ликвидации пожара. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Причины возникновения пожара устанавливаются.
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