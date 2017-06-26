В Новороссийске пройдет фестиваль молодых исполнителей «Морской узел»

Ожидается, что праздничный гала-концерт, который состоится 1 июля, посетят около 7 тыс. гостей.

С этого года фестиваль будет носить название «Морской узел — НМТП». Мероприятия пройдут 30 июня и 1 июля. В первый день запланирована торжественная церемония награждения лучших работников морской отрасли. Во второй день пройдет гала-концерт на стадионе «Центральный», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Участниками фестиваля станут 12 конкурсантов из Эстонии, Израиля, Армении, Франции, Куба и России: Новороссийска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.

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