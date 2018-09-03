В Новороссийске пройдет фестиваль национальных культур «Новороссияне»

03 сентября в 07:49

Открытие праздника состоится 14 сентября в преддверии дня города.

Гостей фестиваля, который проведут в городе-герое в 28-й раз, ждет концертная программа, которая начнется в 17:00 на малой сцене площади морского вокзала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Каждое из 12 национально-культурных обществ Новороссийска будет знакомить гостей праздника со своей культурой: представлять этнические песни и танцы, угощать национальными блюдами.

В 19:30 на большой сцене площади морского вокзала начнется гала-концерт фестиваля, на котором выступят лучшие творческие коллективы города-героя.

Также на празднике будет работать выставка мастеров декоративно-прикладного творчества.

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