В Новороссийске пройдет фестиваль воздушных змеев «Летящая мечта»

Его проведут 10 сентября на набережной.

Фестиваль будет приурочен к празднованию Дня города и пройдет во второй раз. В нем примут участие коллективы предприятий, учреждений, общественных организаций, жители и гости города.

Конкурсная комиссия будет оценивать оригинальность конструкции, визуальное исполнение, стабильность, маневренность, высоту и долготу полета воздушных змеев. Легенду о воздушном змее можно будет представить во время презентации.

Победителей определят в группах среди предприятий, учреждений и в личном зачете. Чемпионов ждут призы.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 22 августа по 9 сентября, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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