В Новороссийске пройдет гала-концерт фестиваля «Морской узел»

Мероприятие приурочено к празднованию Дню работников морского и речного флота и проходит в городе-курорте в 16-й раз.

В этом году в нем принимают участие представители Эстонии, Израиля, Армении, Франции и Кубы. Россию представляют конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска и Ростова-на-Дону. Имена победителей фестиваля назовут 1 июля в 19:00 на стадионе «Центральный».

В течение всего дня пройдут народные гуляния. Будут работать развлекательные площадки для детей и взрослых. Администрация каждого городского района и отраслевые управления представят работы местных мастеров, картины художников, игровые программы и конкурсы.

Кульминацией станет гала-концерт победителей международного фестиваля и выступление звезд российской эстрады. Планируется, что праздник посетят около 7 тыс. гостей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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