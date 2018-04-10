В Новороссийске пройдет трейл-ультрамарафон «Маркотх»

Забег по горному хребту состоится 15 апреля.

Участникам трейл-ультрамарафона предстоит пробежать по горному хребту одну из выбранных дистанций на 4, 25, 56 или 109 км. Старт дадут в горнодобывающем карьере.

Тем, кто выбрал максимальную дистанцию в 109 км, предстоит пробежать по горным тропам и дорогам, преодолеть несколько ледяных речных бродов, подняться обратно на Маркотхский хребет. Все это преодолеть необходимо за 21 час.

Участие в забеге примут профессиональные бегуны Антон Головин и сестры Елена и Олеся Нургалиевы.

Волонтеры забега при нанесении разметки трасс планируют почистить маршруты от мелкого мусора, который часто оставляют после себя туристы. Также спортсменов обязали маркировать все спортивное питание, которое они берут собой, Также организаторы отказались от одноразовых стаканчиков, их заменят силиконовыми, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», впервые ультрамарафон «Маркотх» прошел в Новороссийске в 2017 году. Мэр города Игорь Дяченко заявил о решении сделать трейл-ультрафмарафон ежегодным.

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