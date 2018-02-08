В Новороссийске пройдет творческий вечер в помощь поэтессе, выпавшей из окна

Мероприятие состоится 10 февраля.

В Новороссийске в конце ноября 2017 года из окна третьего этажа выпала 20-летняя поэтесса. Девушка пробыла в коме больше месяца, а затем очнулась. Скоро ее выпишут из больницы: она уже поворачивает голову и пытается улыбаться.

Друзья пострадавшей решили провести благотворительный творческий вечер, чтобы собрать деньги на лечение. Он состоится в арт-парке на улице Советов, 53. Начало — в 18:30. По предварительной записи вход будет стоить 200 рублей, без — 300 рублей, сообщает «Новороссийский рабочий».

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