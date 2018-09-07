В Новороссийске пройдет выставка «К городу — с любовью!»

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Открытие выставки состоится 8 сентября в 16:00 в галерее «Арт-вертикаль» в Городском театре.

Это совместная выставка фотоклуба «ЭХО» с фотолюбителями и художниками города. В этом году она посвящена 180-летию со дня основания Новороссийска. Для экспозиции жюри отобрало 80 лучших работ. На них запечатлена жизнь и развитие города, его бульвары, проспекты и уютные уголки.

Фотовыставка будет работать до 30 сентября. Вход свободный, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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