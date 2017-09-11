В Новороссийске пройдет выставка работ Туракевича «Осень, женщины и немного грустно…»

Работы художника Валерия Туракевича можно будет увидеть в галерее «Prima-Юг» с 14 сентября.

«Осенью женщины — немножко листья. Они забираются к тебе в дом, просятся в гости, они предчувствуют скорую зиму, холод, смерть. А ты пытаешься сохранить эти мгновения, остатки этого тепла. И на холстах тогда рождается что-то осеннее, лирическое, хрупкое», — пояснил Валерий Туракевич.

Помимо выставки посетителей ожидает концерт и чтение стихов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

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