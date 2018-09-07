В Новороссийске пройдут Дни внутригородских районов

Мероприятия проведут в рамках празднования 180-летия со дня основания города-героя.

Отдельные праздники проведут для жителей Восточного, Новороссийского и Южного районов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города.

Фестиваль «Восточная сказка» начнется 8 сентября в 19:00 в сквере имени Карла Маркса, напротив администрации Восточного района. Гости смогут принять участие в мастер-классах по гончарному делу, плетению кос, рисованию хной и аквагриму. Перед ними выступят местные творческие коллективы и шоу-группа «Музыкальный квартал». Для детей приготовили интерактивную программу. В 21:00 всех ждет праздничный салют.

Праздник для жителей Новороссийского района начнется в 18:00 8 сентября на площади Александра II села Абрау-Дюрсо. Для гостей вечера приготовили концерт, массовые гуляния, выступление кавер-группы Mens Coverband.

День Южного района отметят 13 сентября. На пляже Алексино местные жители смогут посмотреть праздничную программу «Южная звезда».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник